Азійська футбольна конфедерація провела голосування за звання найкращого гравця у 2020 році, який виступає за межами регіону.

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Як повідомляє офіційний сайт організації, перемогу у цій номінації здобув нападник Тоттенхема Сон Хин Мін, солідно випередивши своїх конкурентів. Друге місце посів Мехді Таремі, а третє – Алі Аднан. А от хавбек Ліверпуля Такумі Мінаміно опинився на 9 сходинці з мінімальним відривом від 10 позиції.

До слова, раніше Сон Хин Міна визнавали найкращим гравцем Південної Кореї за підсумками минулого року.

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