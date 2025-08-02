Зірка Тоттенхема Хин-Мін Сон зробив гучну заяву – 33-річний нападник підтвердив, що залишає лондонський клуб цього літа. Під час передматчевої прес-конференції в Сеулі, де "шпори" готуються до товариської гри проти Ньюкасла, кореєць повідомив про своє рішення.

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"Перед тим, як ми почнемо, я хочу поділитися інформацією: я вирішив залишити клуб цього літа. З повагою, клуб допомагає мені ухвалити це рішення. Це було найскладніше рішення у моїй кар'єрі. Головна причина – я досяг у Тоттенхемі всього, що міг. Мені потрібне нове середовище для нового виклику. Я провів тут 10 років. Це чудовий клуб із чудовими фанатами. У мене стільки неймовірних спогадів. Але я відчув, що мені потрібна зміна, щоб витиснути із себе більше. 10 років – це великий період. Я прийшов у північний Лондон хлопцем. Мені було 23, я не говорив англійською. А йду звідси як чоловік. Дякую всім фанам Тоттенхема за любов. Це був мій дім. Це одне з найважчих рішень у моєму житті. Але я думаю, що час настав. Сподіваюся, всі це зрозуміють і поважатимуть", – заявив Хин-Мін Сон.

Форвард приєднався до Тоттенхема у 2015 році з Байєра й став справжньою легендою клубу. Хин-Мін Сон зіграв за Тоттенхем 454 матчі, в яких забив 173 голи та віддав 101 асист. Він допоміг "шпорам" виграти перший трофей за 17 років – у фіналі Ліги Європи проти Манчестер Юнайтед (1:0). Проте останніми сезонами його стабільність похитнулася через травми та втрату форми, а місце в основі вже не є гарантованим.

Водночас інтерес до Хин-Мін Сона проявляє клуб МЛС. За інформацією GOAL, Лос-Анджелес українця Артема Смолякова уже зробив пропозицію гравцю, а сам футболіст "хоче, щоб трансфер відбувся". Представники Сона вже ведуть переговори з Лос-Анджелесом щодо остаточного оформлення трансферу.

У неділю нападник проведе, найімовірніше, свій останній матч у футболці Тоттенхема – проти Ньюкасла в Сеулі.

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