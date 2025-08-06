Сон офіційно перейшов до нового клубу – він гратиме разом з українцем за 20 млн на рік
ФК Лос-Анджелес підписав форварда Тоттенхема Хин-Мін Сона.
Лос-Анджелес на своєму офіційному сайті оголосив про підписання Хин-Мін Сона. Раніше інсайдер Бен Джейкобс повідомляв, що американський клуб заплатив Тоттенхему близько 27 мільйонів доларів. Це – трансферний рекорд МЛС.
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Сам Сон буде заробляти в Лос-Анджелесі приблизно 20 мільйонів доларів на рік. Рекордсмен за зарплатою в МЛС – форвард Інтера Маямі Ліонель Мессі, який заробляє 20,45 млн за сезон.
"Я неймовірно пишаюся тим, що приєднуюся до ФК Лос-Анджелес, клубу з великими амбіціями в одному з найкультовіших спортивних міст світу", – зазначив кореєць.
Нагадаємо, що за Лос-Анджелес виступає українець Артем Смоляков.
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