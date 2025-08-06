Лос-Анджелес на своєму офіційному сайті оголосив про підписання Хин-Мін Сона. Раніше інсайдер Бен Джейкобс повідомляв, що американський клуб заплатив Тоттенхему близько 27 мільйонів доларів. Це – трансферний рекорд МЛС.

Клуб українця з МЛС підписує легенду АПЛ – найдорожчий трансфер в історії

Сам Сон буде заробляти в Лос-Анджелесі приблизно 20 мільйонів доларів на рік. Рекордсмен за зарплатою в МЛС – форвард Інтера Маямі Ліонель Мессі, який заробляє 20,45 млн за сезон.

"Я неймовірно пишаюся тим, що приєднуюся до ФК Лос-Анджелес, клубу з великими амбіціями в одному з найкультовіших спортивних міст світу", – зазначив кореєць.

Нагадаємо, що за Лос-Анджелес виступає українець Артем Смоляков.

Рання пташка: Фабрегас переписував рекорди Арсенала у 16 років, а в 37 створив диво Серії А – бракує тільки ЛЧ