Сон і ще 2 гравці претендують на приз найкращому легіонеру Азії

Форвард лондонського Тоттенхема Сон Хин Мін номінований на звання найкращого гравця Азії серед тих, хто грає за межами цієї частини світу. Конкуренцію йому складуть форвард пітерського Зеніта Сердар Азмун і півзахисник франкфуртського Айнтрахта Макото Хасебе.

Трійку претендентів на престижну нагороду оголосив офіційний твіттер Азійської конфедерації футболу.

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2019-й рік став успішним для кожного з номінантів. Зокрема, Сон допоміг Тоттенхему дістатися до фіналу Ліги чемпіонів, Хасебе разом із Айнтрахтом вийшов до півфіналу Ліги Європи, а Азмун став одним із лідерів Зеніта та регулярно забиває, зокрема, в Лізі чемпіонів. Також іранський форвард дійшов із рідною збірною до 1/2 фіналу Кубка Азії.

Підсумки будуть підведені 2 грудня в Гонконзі. До слова, легендарний форвард київського Динамо Максим Шацьких двічі потрапляв до трійки претендентів на нагороду – він був 3-м у 2003 році та 2-м у 2005-му.