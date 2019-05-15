Сон грається з дітьми партнерів по команді – наймиліше відео дня

Півзахисник Тоттенхема Сон Хин Мін здатен розсмішити навіть найвередливіше немовля.

Кореєць не тільки класний футболіст, а й дуже позитивна людина.

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Після останнього матчу сезону в АПЛ гравці "шпор" прогулювалися газоном свого стадіону разом зі своїми близькими. Сон підходив до кожного партнера, який проходив повз зі своїм чадом, і намагався розсмішити дітей всіма можливими способами. Слід відзначити, що малеча охоче реагувала на вигадки одноклубника своїх батьків.

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До кінця сезону у Тоттенхема залишився один матч – це фінал Ліги чемпіонів проти Ліверпуля.