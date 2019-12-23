Сон дискваліфікований на три матчі

Південнокорейський нападник лондонського клубу Сон Хин Мін пропустить кілька найближчих матчів своєї команди.

Нападник лондонського Тоттенхема Сон Хин Мін дискваліфікований на три матчі, повідомляє офіційний сайт клубу. Нагадаємо, корейський форвард був вилучений на 62-й хвилині матчу проти Челсі (0:2) за відмашку ногою. Сон впав у боротьбі із захисником Челсі Антоніо Рюдігером і після цього вдарив його ногою в корпус. Головний арбітр матчу Ентоні Тейлор скористався системою VAR, після чого показав корейцеві червону картку.

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Клуб навіть вирішив оскаржити вилучення свого гравця і подав апеляцію у відповідні органи. Якщо покарання таки не буде скасовано, то форвард пропустить матчі англійської Прем'єр-ліги проти Брайтона (26 грудня), Норвіча (28 грудня) і Саутгемптона (1 січня).

Нагадаємо, у поточному сезоні 27-річний Сон Хин Мін взяв участь в 16 матчах англійської Прем'єр-ліги, став автором п'яти забитих м'ячів, а також віддав сім результативних передач.

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