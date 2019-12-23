toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Англія
ТРАНСФЕРИ ДИНАМО КИЇВ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ НАЗАРІЙ РУСИН ЮВЕНТУС - ЛАЦІО

Сон дискваліфікований на три матчі

19:34 268 Читать на русском
Сон дискваліфікований на три матчі
Сон Хин Мін / Фото з відкритих джерел

Південнокорейський нападник лондонського клубу Сон Хин Мін пропустить кілька найближчих матчів своєї команди.

62’ Сон Хин Мін
 
Вілліан 12’
Вілліан 45+4’
12’ Вілліан
45+4’ Вілліан
62’ Сон Хин Мін

Нападник лондонського Тоттенхема Сон Хин Мін дискваліфікований на три матчі, повідомляє офіційний сайт клубу. Нагадаємо, корейський форвард був вилучений на 62-й хвилині матчу проти Челсі (0:2) за відмашку ногою. Сон впав у боротьбі із захисником Челсі Антоніо Рюдігером і після цього вдарив його ногою в корпус. Головний арбітр матчу Ентоні Тейлор скористався системою VAR, після чого показав корейцеві червону картку.

Моурінью саркастично відреагував на вилучення Сона

Клуб навіть вирішив оскаржити вилучення свого гравця і подав апеляцію у відповідні органи. Якщо покарання таки не буде скасовано, то форвард пропустить матчі англійської Прем'єр-ліги проти Брайтона (26 грудня), Норвіча (28 грудня) і Саутгемптона (1 січня).

Нагадаємо, у поточному сезоні 27-річний Сон Хин Мін взяв участь в 16 матчах англійської Прем'єр-ліги, став автором п'яти забитих м'ячів, а також віддав сім результативних передач.

Тоттенхем – Челсі: Моурінью зазнав історичного приниження від свого учня – божественний Вілліан і численні скандали

blog_ava
Мені дали машину, а через кілька днів забрали, – екс-легіонера Динамо зганьбив нижчоліговий клуб з Європи
11:55
5778
Теги
Челсі Челсі Англія Тоттенхем - Челсі Сон Хин Мін Сон Хин Мін Тоттенхем Тоттенхем
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
  • Циганков став одним з варіантів підсилення для Інтера
    Італія — 14:106215 Циганков став одним з варіантів підсилення для Інтера
2
дн
:
20
год
:
16
хв
Астон Вілла
17:00
Норвіч
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук