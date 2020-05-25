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Сьомін визнав, що поспішив покинути Динамо заради Локомотива

08:27 1414 Читать на русском
Сьомін визнав, що поспішив покинути Динамо заради Локомотива
Сьомін та Суркіс / фото із відкритих джерел

Колишній головний тренер Динамо Юрій Сьомін пригадав період своєї роботи в київському клубі.

"Бути тренером київського Динамо завжди складно. Після Валерія Лобановського всі орієнтири були на метра. Порівнювали будь-якого нового тренера з Валерієм Васильовичем. І не завжди такі порівняння виходили.

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Молодці Ігор Суркіс і Рінат Ахметов. Вони свої команди створювали по крихтах. Тому український футбол практично тримався на цих двох командах. Металіст Ярославського був дуже сильною і конкурентноздатною командою.

У той період зі спортивної точки зору, напевно, повернення в Локомотив – це було поспішне рішення. Якби виграв Кубок УЄФА, то пішов би я чи залишився? Складно сказати", – розповів Сьомін в ефірі програми Великий футбол.

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Динамо Динамо Локомотив Москва Локомотив Москва Юрій Сьомін Юрій Сьомін
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