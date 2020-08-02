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Сьомін відреагував на резонансні слова Суркіса на свою адресу

22:48 - Читать на русском
Сьомін відреагував на резонансні слова Суркіса на свою адресу
Сьомін та Суркіс / фото з відкритих джерел

Колишній тренер Динамо Юрій Сьомін прокоментував резонансні слова президента київського клубу Ігоря Суркіса на свою адресу.

"Я дуже поважаю Суркіса. Переходячи з Динамо в Локомотив, я просто повертався додому. На той момент на всі мої московські питання він сказав, що все вирішить. Не бачу ніяких образ на свою адресу", – поділився Сьомін у коментарі Sport24.

Суркіс: Сьомін міг би працювати в Динамо і до сьогодні, якби не виявився таким тюхтієм

Нагадаємо, Суркіс обізвав Сьоміна тюхтієм за його втечу до Локомотиву у 2012 році після поразки на виїзді від Шахтаря.

Зазначимо, що російський тренер очолював Динамо з 2008-го по 2009-й і з 2010-го по 2012-й роки. У сезоні 2008/09 здобув з "біло-синіми" золоті медалі чемпіонату України.

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Теги
Динамо Динамо Локомотив Москва Локомотив Москва Ігор Суркіс Юрій Юрій Сьомін
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