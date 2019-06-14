Сьомін назвав спадкоємця Лобановського

Колишній наставник київського Динамо Юрій Сьомін порівняв Дієго Сімеоне з Валерієм Лобановським.

"Мене захоплюють зараз два тренери – Гвардіола та Сімеоне. Я дивився на їх роботу і думав: когось вони мені нагадують. І зловив себе на думці: Гвардіола – це ж Бєсков, у якого короткий пас був пунктом номер один, а Сімеоне – Лобановський.

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Та ж агресія, боротьба, швидкі атаки. Тобто Бєсков і Лобановський – це два радянських тренери, які задали головні напрямки в футболі. Два генії", – передає слова Сьоміна "Аргументы и факты".

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