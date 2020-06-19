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Сьомін пригадав розгромну перемогу Динамо над ПСЖ у чвертьфіналі єврокубка

08:57 - Читать на русском
Сьомін пригадав розгромну перемогу Динамо над ПСЖ у чвертьфіналі єврокубка
ПСЖ – Динамо / Фото ФК Динамо

Екс-тренер Динамо Юрій Сьомін з ностальгією пригадує сезон Кубка УЄФА 2008/09.

"Такі перемоги, як над ПСЖ у чвертьфіналі Кубка УЄФА, стоять особняком, оскільки не кожному вдається перемогти клуб такого калібру, та ще з розгромним рахунком.

Сьомін не відкидає свого повернення в Динамо

Пам'ятаю повні трибуни стадіону Динамо, неймовірна тоді була підтримка. Та й наші футболісти дуже добре виступили. Вони були дуже мотивовані. У той період наша команда була дуже збалансована.

Шкода тільки, що в півфіналі ми потрапили на Шахтар, який тоді був неймовірно сильний", – цитує Сьоміна dynamo.kiev.ua.

Нагадаємо, після перемоги над ПСЖ (3:0 за сумою двох матчів), кияни у півфіналі Кубка Уєфа поступились Шахтарю (2:3), який в підсумку і виграв турнір.

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Теги
Динамо Динамо Шахтар Шахтар ПСЖ ПСЖ Ліга Європи Юрій Юрій Сьомін
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