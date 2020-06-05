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Сьомін пообіцяв розглянути пропозицію від Динамо, якщо кияни звернуться до російського фахівця

10:20 467 Читать на русском
Сьомін пообіцяв розглянути пропозицію від Динамо, якщо кияни звернуться до російського фахівця
Ігор Суркіс та Юрій Сьомін / Фото ФК Динамо

Екс-наставник Локомотива Юрій Сьомін оцінив чутки про своє можливе повернення в київський клуб.

39’ Марлос
67’ Марлос
74’ Маркос Антоніо
 
Віталій Буяльський 38’
38’ Віталій Буяльський
39’ Марлос
67’ Марлос
74’ Маркос Антоніо

"Ніхто зі мною на цю тему не розмовляв. Якщо запросять? Коли надійде пропозиція, буду коментувати. Але ніхто мені нічого не пропонував. Якби надійшла: буду думати, ось і все.

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Я дивився матч Шахтар – Динамо (3:1, – прим.). Хороша гра. Гарна у Динамо молодь. Не вистачало в атаці нападника, який був травмований. Також Бєсєдін не грає через дискваліфікацію.

А взагалі, була якісна гра з обох сторін. У Динамо дуже багато молодих талановитих хлопців, а в Шахтарі дуже сильні іноземці. Шкода, що без глядачів. Трохи емоції не ті", – цитує Сьоміна Meta-ratings.

Нагадаємо, російський тренер очолював Динамо з 2008-го по 2009-й і з 2010-го по 2012-й роки. У сезоні 2008/09 здобув з "біло-синіми" золоті медалі чемпіонату України.

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Теги
Юрій Сьомін Юрій Сьомін Шахтар - Динамо Динамо Динамо Ігор Суркіс
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