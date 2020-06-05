Сьомін пообіцяв розглянути пропозицію від Динамо, якщо кияни звернуться до російського фахівця

Екс-наставник Локомотива Юрій Сьомін оцінив чутки про своє можливе повернення в київський клуб.

"Ніхто зі мною на цю тему не розмовляв. Якщо запросять? Коли надійде пропозиція, буду коментувати. Але ніхто мені нічого не пропонував. Якби надійшла: буду думати, ось і все.

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Я дивився матч Шахтар – Динамо (3:1, – прим.). Хороша гра. Гарна у Динамо молодь. Не вистачало в атаці нападника, який був травмований. Також Бєсєдін не грає через дискваліфікацію.

А взагалі, була якісна гра з обох сторін. У Динамо дуже багато молодих талановитих хлопців, а в Шахтарі дуже сильні іноземці. Шкода, що без глядачів. Трохи емоції не ті", – цитує Сьоміна Meta-ratings.

Нагадаємо, російський тренер очолював Динамо з 2008-го по 2009-й і з 2010-го по 2012-й роки. У сезоні 2008/09 здобув з "біло-синіми" золоті медалі чемпіонату України.

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