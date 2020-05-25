Сьомін: Після перемог над Спартаком вболівальники Динамо прийняли мене у свою когорту

Колишній головний тренер Динамо Юрій Сьомін пригадав протистояння з московським Спартаком у Лізі чемпіонів.

"Історично так склалося, що у київського Динамо і московського Спартака була дуже жорстка конкуренція. Вболівальники були дуже агресивні в цих матчах, як, втім, і гравці. Після перемоги над Спартаком у 2008 році, вболівальники Динамо прийняли мене у свою когорту", – розповів Сьомін в ефірі програми Великий футбол.

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Нагадаємо, у сезоні-2008/2009 Спартак і Динамо зустрічалися в третьому кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів. Кияни розгромили "червоно-білих" в обох матчах з однаковим рахунком – 4:1.

Відзначимо, Юрій Сьомін двічі очолював Динамо: з січня 2008 по травень 2009 і з грудня 2010 по вересень 2012 року. Російський фахівець разом з киянами по разу виграв чемпіонат України та національний Суперкубок.

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