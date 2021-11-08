Сьомін підтримав Шевченка після призначення в Серії А
Колишній керманич київського Динамо та низки російських команд Юрій Сьомін привітав Андрія Шевченка з новим кар'єрним кроком. Українець напередодні очолив Дженоа.
"Андрію, удачі тобі та великих успіхів на важкому шляху! У тебе все вийде", – написав росіянин у персональному Instagram.
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Нагадаємо, що Андрій Шевченко офіційно очолив Дженоа в неділю і вже встиг відреагувати на своє призначення наставником "грифонів".
Натомість під керівництвом Юрія Сьоміна він встиг пограти після повернення в рідне Динамо в 2010-2012 рр. Самостійний тренерський досвід Шевченка обмежується збірною України, на чолі якої володар "Золотого м'яча-2004" провів 5 років.
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