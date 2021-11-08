"Андрію, удачі тобі та великих успіхів на важкому шляху! У тебе все вийде", – написав росіянин у персональному Instagram.

Шевченко має вивести Дженоа у зону єврокубків, – ЗМІ

Нагадаємо, що Андрій Шевченко офіційно очолив Дженоа в неділю і вже встиг відреагувати на своє призначення наставником "грифонів".

Натомість під керівництвом Юрія Сьоміна він встиг пограти після повернення в рідне Динамо в 2010-2012 рр. Самостійний тренерський досвід Шевченка обмежується збірною України, на чолі якої володар "Золотого м'яча-2004" провів 5 років.

Переможець, інноватор, дипломат. Чому роботу Андрія Шевченка у збірній України можна назвати легендарною