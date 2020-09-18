На сторінці Юрія Сьоміна в Instagram несподівано з'явилось фото гарячої моделі, яке одразу підірвало мережу. Сам 73-річний фахівець пояснив ситуацію.

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"Я не знаю, може, мене і зламали. Я навіть не знаю, що це за дівчина. Все нормально, якщо вона опублікувалась якось. Я не в курсі цієї публікації.

Мені дуже приємно, коли такі гарні дівчата з'являються на моїй сторінці. Якщо, вона, звичайно, гарна, адже треба ще подивитися. Я з цими питаннями не пов'язаний, я навіть не розбираюся, як опублікувати сторіс. Інколи я сам публікую, інколи онука", – заявив Сьомін для Sport24.

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