"У цій ситуації на перший план виходить робота агентів і оточення, які повинні були б бути помічниками, як для самого гравця, так і для тренера. Для того, щоб вони всі разом заробляли гроші і щоб ці гравці рухалися далі.

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Якраз ось цього зі згаданими футболістами не відбулося. Хоча Мілевський грає до сих пір, це Алієв закінчив. Розумієте, у кожного футболіста є свій термін хороших кондицій, свій термін гри у футбол. Але повторюся, багато що вирішує оточення, середовище.

Коли підписують контракт, поруч знаходиться багато людей. А коли людині треба допомагати протягом багатьох років – залишається головний тренер і, напевно, батьки, родина", – сказав Сьомін у коментарі YouTube-каналу Геннадія Орлова.

Нагадаємо, Сьомін двічі очолював Динамо: з 2008 по 2009 рр. і з 2010 по 2012 рр.

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