"Ми не знали, що цим питанням займається УЄФА. Ми очікуємо кращого управління від організації в такому важливому питанні. Ми дотримуємося нашої позиції, що норвезькі команди не повинні грати проти російських, доки триває війна. Це рішення, яке об'єднує весь норвезький спорт у солідарності з Україною, і яке також слід розглядати як частину санкцій, навколо яких згуртувалася вся Європа, як влада, бізнес, так і спорт.

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В основному ми підтримуємо позицію, що діти не повинні бути вигнані з футболу чи інших змагань через дії дорослих і влади. Це міркування, яке повинно бути дуже сильним, незалежно від ситуації. Футбол має об'єднувати, а не роз'єднувати. Однак, ми вважаємо, що в цій надзвичайній ситуації надто важко відокремити національний футбол від російського народу та потреби режиму використовувати спорт як частину своєї пропаганди", – цитує очільницю офіційний сайт норвезької футбольної Асоціації.

Нещодавно УЄФА вирішив повернути російські збірні U17 до міжнародних змагань. Проти ганебного рішення, окрім Норвегії, виступили Англія, Швеція, Данія, Польща, Латвія та Литва.

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