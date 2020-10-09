"У минулому сезоні ми виграли всі матчі проти Динамо в чемпіонаті, але це не так просто, як здається. Всі ігри були важкими.

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І в цьому сезоні легше точно не стане. Тепер у них глибокий склад, адже з оренд повернулося чимало сильних і гарних гравців. Наприклад, Влад Супряга і Жерсон Родрігес. Також відновлюються травмовані.

Луческу – дуже хороший тренер, який може змусити своїх футболістів грати краще, набирати більше очок і, можливо, вигравати трофеї. Але ми зробимо все, щоб знову стати чемпіонами. Постараємося виграти всі свої матчі проти Динамо та інших суперників. Буде непросто, але ми все ще найкраща команда України", – цитує Манора Соломона Tribuna.

Зауважимо, наразі Динамо очолює турнірну таблицю УПЛ, Шахтар розташувався лише на 4 місці.

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