toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Україна
УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ТРАНСФЕРИ ШАХТАР - ДИНАМО

Соломон: Знаю погані слова російською, чую їх кожного дня

13 травня 11:09 672 Читать на русском
Соломон: Знаю погані слова російською, чую їх кожного дня
Манор Соломон / фото: ФК Шахтар

Півзахисник Шахтаря Манор Соломон розповів про адаптацію в Україні.

"Якщо чесно, то мовний бар'єр відчувається. Є невеликі проблеми в цьому плані: не стільки в робочому, скільки в побутовому. Далеко не всі в Україні знають англійську мову, тому у мене частенько виникають труднощі в комунікації.

Соломон найбільше додав у вартості, Циганков застрибнув у топ-3 найдорожчих гравців УПЛ

У робочому ж плані все значно простіше, в Шахтарі є перекладач і гравці, які знають англійську. В майбутньому ж хочу вивчити російську і португальську мову, адже знання мов дуже важливі в житті. Вони її значно спрощують. Думаю, скоро приступлю до занять з учителями.

Знаю цифри, а також всі базові слова: "доброго ранку", "добрий день", "як справи", "добре", "на добраніч", "я хочу", "трохи", "я не говорю російською". Загалом, трохи вже вивчив вашу мову. Чи навчили партнери "поганим словам"? Так, я їх знаю. Чую їх кожного дня", – поділився Соломон в інтерв'ю Footboom.

Шахтар – у глухому куті: чому система Луческу вже не працює і що робити далі

blog_ava
Чорноморець – Карпати та ще два матчі УПЛ. Анонс
08:00
4231
Теги
Шахтар Шахтар Манор Соломон Манор Соломон
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
  • Чорноморець – Карпати та ще два матчі УПЛ. Анонс
    Україна — 08:004231 Чорноморець – Карпати та ще два матчі УПЛ. Анонс
18
год
:
41
хв
Львів
17:00
Зоря
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук