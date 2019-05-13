Соломон: Знаю погані слова російською, чую їх кожного дня

Півзахисник Шахтаря Манор Соломон розповів про адаптацію в Україні.

"Якщо чесно, то мовний бар'єр відчувається. Є невеликі проблеми в цьому плані: не стільки в робочому, скільки в побутовому. Далеко не всі в Україні знають англійську мову, тому у мене частенько виникають труднощі в комунікації.

Соломон найбільше додав у вартості, Циганков застрибнув у топ-3 найдорожчих гравців УПЛ

У робочому ж плані все значно простіше, в Шахтарі є перекладач і гравці, які знають англійську. В майбутньому ж хочу вивчити російську і португальську мову, адже знання мов дуже важливі в житті. Вони її значно спрощують. Думаю, скоро приступлю до занять з учителями.

Знаю цифри, а також всі базові слова: "доброго ранку", "добрий день", "як справи", "добре", "на добраніч", "я хочу", "трохи", "я не говорю російською". Загалом, трохи вже вивчив вашу мову. Чи навчили партнери "поганим словам"? Так, я їх знаю. Чую їх кожного дня", – поділився Соломон в інтерв'ю Footboom.

Шахтар – у глухому куті: чому система Луческу вже не працює і що робити далі