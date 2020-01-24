Соломон зазнав рецидиву травми і ризикує пропустити матчі проти Бенфіки

Хавбек Шахтаря Манор Соломон знову страждає через проблеми зі здоров'ям.

Легіонер "гірників" розповів про травму, якої він зазнав на зборах у Туреччині.

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"Важкі дні для мене... Я знову отримав травму в тому самому місці і пропущу наступні кілька місяців. Я повернусь сильнішим, ніж будь-коли", – написав Соломон у своєму Instagram. Таким чином, ізраїльтянин ризикує пропустити обидва матчі 1/16 Ліги Європи проти Бенфіки, які відбудуться вже за місяць (20 та 27 лютого).

До слова, Соломон відзначився 3 голами та двома асистами за Шахтар у 18 матчах сезону 2019/20.

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