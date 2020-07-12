Соломон забив розкішний гол у ворота Десни

Півзахисник Шахтаря Манор Соломон результативно провів матч 30-го туру УПЛ проти Десни.

Хавбек вийшов у стартовому складі донеччан і в середині першого тайму відкрив рахунок, створивши маленький шедевр.

Десна – Шахтар: онлайн-трансляція матчу УПЛ

Соломон подав кутовий, Десна відбилася, але пішла атака другим темпом і м'яч знову опинився у Манора, який наважився на удар з-за меж штрафного під гострим кутом і зумів прошити голкіпера чернігівської команди.

Відзначимо, що для 20-річного Соломона поєдинок проти Десни став 18-м в рамках чемпіонату України в нинішньому сезоні. Хавбек записав у свій актив 2 голи та 4 результативні передачі.