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Соломон забив розкішний гол у ворота Десни

20:55 - Читать на русском
Соломон забив розкішний гол у ворота Десни
Манор Соломон / фото: ФК Шахтар

Півзахисник Шахтаря Манор Соломон результативно провів матч 30-го туру УПЛ проти Десни.

29’ Андрій Гітченко
62’ Олександр Філіппов
 
Манор Соломон 25’
Тете 26’
Де Андраде Барберан Майкон 60’
Алан Патрік 69’
25’ Манор Соломон
26’ Тете
29’ Андрій Гітченко
60’ Де Андраде Барберан Майкон
62’ Олександр Філіппов
69’ Алан Патрік

Хавбек вийшов у стартовому складі донеччан і в середині першого тайму відкрив рахунок, створивши маленький шедевр.

Десна – Шахтар: онлайн-трансляція матчу УПЛ

Соломон подав кутовий, Десна відбилася, але пішла атака другим темпом і м'яч знову опинився у Манора, який наважився на удар з-за меж штрафного під гострим кутом і зумів прошити голкіпера чернігівської команди.

Відзначимо, що для 20-річного Соломона поєдинок проти Десни став 18-м в рамках чемпіонату України в нинішньому сезоні. Хавбек записав у свій актив 2 голи та 4 результативні передачі.

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Теги
Десна - Шахтар Шахтар Шахтар Відеоновини Манор Манор Соломон
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