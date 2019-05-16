Соломон: Я у Шахтарі лише півроку, а вже завоював перший трофей

Хавбек донецького Шахтаря Манор Соломон, який забив гол у фінальному поєдинку Кубка України з Інгульцем (4:0), поділився емоціями після матчу.

"Радий, що ми виграли Кубок України. Я в команді всього півроку, а вже завоював перший трофей. Погодьтеся, непоганий результат для 19-річного гравця.

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Ми знали, що це буде гра фактично до гола. Після того, як ми забили перший гол, фактично було зрозуміло, що наша команда не упустить перемогу в цей вечір. Після другого голу стало ще легше, і в підсумку ми впевнено довели матч до комфортної перемоги.

Сподіваюся, що через пару днів оформимо і чемпіонство, виконаємо нашу місію", – сказав Соломон в коментарі телеканалу Футбол.

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