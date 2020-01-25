Соломон вилетів на тривалий термін – хавбек не допоможе у дуелі з Бенфікою

Донецький клуб зазнав серйозної втрати напередодні єврокубкових матчів.

Ізраїльський півзахисник донецького Шахтаря Манор Соломон травмувався на тренуванні в Белеку, повідомляє офіційний сайт клубу.

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У 20-річного футболіста діагностовано повторне ушкодження м’язів задньої поверхні правого стегна. На відновлення Манору знадобиться близько 12 тижнів. Таким чином, гравець не зможе допомогти своїй команді у матчі 1/16 Ліги Європи проти Бенфіки.

Нагадаємо, Соломон приєднався до Шахтаря у січні 2019 року – гравець за 6 млн євро перейшов до табору "гірників" з Маккабі Петах-Тікви. У поточному сезоні вінгер провів за свою команду 18 матчів у всіх турнірах, в яких забив три голи і віддав дві результативні передачі.

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