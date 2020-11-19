"У бразильців свій стиль: їм подобається вести м'яч, фокусуватися. Думаю, Шахтар купив мене, тому що у мене теж є ці навички і якості. Мені дуже подобається грати з ними, але спочатку було трохи складно, тому що мені потрібно було адаптуватися.

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Але мені подобається грати з ними в атаці. Мені в цілому подобається їхня гра. Я почав брати участь в цьому, і це дійсно допомогло мені. Тут, в Шахтарі, я багато чому навчився у великих гравців", – поділився Соломон у коментарі The Guardian.

Нагадаємо, що ізраїльтянин став гравцем Шахтаря у січні 2019 року. У поточному сезоні Соломон зіграв у 11 матчах, записавши до свого активу 3 голи та асист в усіх турнірах.

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