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Соломон відправився на збори Шахтаря в Туреччину

21:18 188 Читать на русском
Соломон відправився на збори Шахтаря в Туреччину
Манор Соломон / Фото з соцмереж

Новоспечений хавбек Шахтаря Манор Соломон скоро приєднається до своїх нових партнерів.

Манор Соломон вилетів у Туреччину, щоб долучитись до підготовки донецького клубу перед весняною частиною сезону.

Манор Соломон: чотири складні запитання до новачка Шахтаря, на які важко відповісти

19-річний хавбек опублікував фото з аеропорту, де друзі і близькі гравця прийшли провести його.

Нагадаємо, Шахтар уклав п’ятирічний контракт з Манором Соломоном. Футболіст є вихованцем Маккабі з Петах-Тікви. Загалом у чемпіонаті Ізраїлю провів 67 матчів та забив 8 м’ячів.

Теги
Шахтар Шахтар Зимові збори Манор Соломон Манор Соломон
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