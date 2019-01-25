Соломон відправився на збори Шахтаря в Туреччину

Англія — 21:30 515
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Розквіт Погба, голи Решфорда та сміливий МЮ. Чому результати "дияволів" погіршаться, але Сульшер – молодець
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Герта – Шальке: Коноплянка виходить у стартовому складі – онлайн-трансляціяНімеччина — 20:40 445
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"Міняти схему на 2-2-6": чому трансфер Шведа в Селтік викликає бурю – це ще ризикованіше, ніж у ДинамоУкраїна — 17:40 3804
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Україна проведе товариський матч зі збірною ЕстоніїЗбірна України — 17:06 841
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Новий екзамен Сульшера, Роналду у Вічному місті та явлення Пйонтека міланському народу: топ-5 матчів євровікендуСвіт — 16:45 1556
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