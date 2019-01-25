Соломон відправився на збори Шахтаря в Туреччину

Новоспечений хавбек Шахтаря Манор Соломон скоро приєднається до своїх нових партнерів.

Манор Соломон вилетів у Туреччину, щоб долучитись до підготовки донецького клубу перед весняною частиною сезону.

Манор Соломон: чотири складні запитання до новачка Шахтаря, на які важко відповісти

19-річний хавбек опублікував фото з аеропорту, де друзі і близькі гравця прийшли провести його.

Нагадаємо, Шахтар уклав п’ятирічний контракт з Манором Соломоном. Футболіст є вихованцем Маккабі з Петах-Тікви. Загалом у чемпіонаті Ізраїлю провів 67 матчів та забив 8 м’ячів.