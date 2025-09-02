Вільяреал на своєму офіційному сайті оголосив про підписання Манора Соломона на правах оренди. Ізраїльський вінгер пішов з Тоттенхема в пошуках стабільної ігрової практики. Він покликаний замінити Єремі Піно, який покинув Вільяреал заради Крістал Пелас.

Минулий сезон Соломон провів у Лідсі на правах оренди. Там він забив 10 голів і оформив 13 асистів у 41 матчі у всіх турнірах.

Тепер він зіграє проти Тоттенгема в Лізі чемпіонів. У першому турі основного етапу Вільяреал зустрінеться саме зі "шпорами".