Соломон в останню хвилину перейшов до клубу Ла Ліги – він може покарати Тоттенхем у першому турі ЛЧ
Екс-вінгер Шахтаря Манор Соломон продовжить кар'єру в чемпіонаті Іспанії.
Вільяреал на своєму офіційному сайті оголосив про підписання Манора Соломона на правах оренди. Ізраїльський вінгер пішов з Тоттенхема в пошуках стабільної ігрової практики. Він покликаний замінити Єремі Піно, який покинув Вільяреал заради Крістал Пелас.
Минулий сезон Соломон провів у Лідсі на правах оренди. Там він забив 10 голів і оформив 13 асистів у 41 матчі у всіх турнірах.
Тепер він зіграє проти Тоттенгема в Лізі чемпіонів. У першому турі основного етапу Вільяреал зустрінеться саме зі "шпорами".
