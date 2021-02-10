"Тривають переговори з командами із Англії. Влітку щось може статися. Я мрію грати в Англії. Мені здається, що для мене це найреальніший варіант. Крім того, команди з Англії платоспроможні", – сказав Соломон у коментарі Sport5.

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Раніше повідомлялося, про інтерес до 21-річного ізраїльтянина з боку лондонського Арсенала, який пропонував Шахтарю 20 млн євро за Манора. "Гірники" таку суму вважають замалою.

Нагадаємо, Соломон перейшов у донецький клуб взимку 2019 року. Відтоді хавбек зіграв за донеччан 62 матчі у всіх турнірах, забив 12 голів та віддав 7 результативних передач. Футболіст поки не має стабільного місця в основі команди Луїша Каштру, але клуб нібито пообіцяв Манору, що не продовжуватиме контракт з його конкурентом – Тайсоном.

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