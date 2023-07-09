Ізраїльтянин має підписати контракт з Тоттенхемом у наступні 24-48 години, повідомляє Фабріціо Романо.

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Вже у понеділок, 10 липня, Соломон має пройти медичне обстеження, після чого може завершити свій повноцінний перехід у лондонський клуб. Як і повідомлялось раніше, Шахтар не отримає за Манора ні копійки, оскільки ізраїльтянин переходить на правах вільного агента.

В минулому сезоні Соломон виступав за Фулхем. Він відіграв у 24 матчах та забив п'ять голів. Нагадаємо, що керівництво українського клубу погрожувало судовою справою, якщо Тоттенхем підпише контракт з Соломоном.

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