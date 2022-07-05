Соломон приєднається до Фулхема на правах оренди, скориставшись правилом ФІФА для замороження свого контракту з Шахтарем, повідомляє The Athletic.

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Раніше повідомлялось, що "котеджери" хочуть придбати ізраїльтянина за 7 млн євро. Очікується, що сторони закриють угоду вже сьогодні, 5 липня. Задля переходу в Англію Манор відмовив французькій Ніцці.

Нагадаємо, у січні 2019-го "гірники" заплатили за Соломона 6 млн євро. Минулого сезону він провів за команду Роберто Де Дзербі 26 матчів у всіх турнірах, в яких забив 4 голи і віддав 2 результативні передачі. Transfermarkt оцінює гравця у 18 млн.

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