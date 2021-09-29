"Шахтар був добре збалансований, як в атакувальному, так і в захисному плані. Я не можу сказати, що це хороший результат для нас, тому що нашою метою було перемогти і взяти три очки.

Шахтар – Інтер – 0:0 – відеоогляд матчу

На жаль, ми не скористалися нашою можливістю забити гол. Сподіваюся, ми ще більше покращимо свою гру перед тим, як зіграти з Реалом, і спробуємо їх обіграти", – наводить слова Соломона офіційний сайт УЄФА.

До слова, Інтер та Шахтар не змогли виявити сильнішого – команди не забили голів та набрали перші очки у цьогорічній Лізі чемпіонів.

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