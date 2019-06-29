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Соломон: Шахтар намагається якнайшвидше перейняти ігрові ідеї Каштру

10:06 152 Читать на русском
Соломон: Шахтар намагається якнайшвидше перейняти ігрові ідеї Каштру
Манор Соломон (праворуч) / ФК Шахтар

Півзахисник Шахтаря Манор Соломон поділився враженнями від роботи під керівництвом нового наставника Луїша Каштру.

"Новий наставник, тренерський штаб, тактика – багато що змінилося. Вважаю, ми добре розпочали підготовку, провели відмінний дебютний матч і хочемо продовжувати цей шлях, аби бути готовими до сезону.

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Усі наші заняття проходять у високому темпі, ми намагаємось якнайшвидше переймати тренерські ідеї Луїша Каштру, адаптуватися до іншої схеми гри. Як показав перший спаринг, наразі непогано виходить.

Ми зраділи, що переграли Лудогорець, адже заряджені перемагати в кожному поєдинку. Тепер хочемо продемонструвати хорошу гру в матчі з ЦСКА", – цитує Соломона офіційний сайт Шахтаря.

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Шахтар Шахтар Луїш Каштру Луїш Каштру Манор Соломон Манор Соломон
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