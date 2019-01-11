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Соломон розповів про очікування від переходу в Шахтар

09:50 286 Читать на русском
Соломон розповів про очікування від переходу в Шахтар
Манор Соломон / фото: ФК Шахтар

Новоспечений гравець Шахтаря Манор Соломон поділився враженнями після підписання контракту з донеччанами.

"Я захоплений, щасливий стати гравцем Шахтаря – великого клубу, що є конкурентоспроможним у найпрестижніших турнірах Європи. Для мене велика честь бути його частиною, і це величезний крок уперед у моїй кар’єрі, адже в Шахтарі я зможу розвиватися й вдосконалюватись.

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Хочу вигравати титули із Шахтарем, проходити якнайдалі у єврокубкових турнірах та вирости тут у сильнішого футболіста.

Я схвильований. Дуже чекаю на поновлення сезону, аби почати грати для всіх уболівальників свого нового клубу. До скорої зустрічі", – цитує Соломона офіційний сайт "гірників".

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Теги
Трансфери Шахтаря Манор Соломон Манор Соломон Шахтар Шахтар
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