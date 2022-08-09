Англійський етап кар'єри для півзахисник Фулхема Манора Соломона може початися дуже невдало.

Ізраїльтянин перебрався до складу новачка АПЛ на правах оренди, скориставшись правилом ФІФА. Соломон вже дебютував за Фулхем, провів півгодини в матчі 1-го туру проти Ліверпуля (2:2). Контракт гравця досі належить Шахтарю.

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Проте наступна можливість зіграти за Фулхем у Соломона може з'явитися нескоро. За інформацією ізраїльських ЗМІ, Манор отримав травму коліна під час тренувального матчу. Лікарі "коттеджерів" наполягли на МРТ. Попередньо йдеться про ушкодження меніска.

Якщо результати медичного обстеження підтвердять діагноз, Соломон може пропустити близько трьох місяців. За такого сценарію, повернення на футбольне відбудеться вже після паузи на чемпіонат світу. Нагадаємо, турнір в Катарі завершиться 18 грудня.

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