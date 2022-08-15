Соломон повідомив, що йому зробили операцію – хавбек Шахтаря не гратиме за Фулхем кілька місяців
Ізраїльтянин Манор Соломон довго не зможе допомогти Фулхему на футбольному полі.
Соломон встиг зіграє за Фулхем лише один офіційний матч (півгодини проти Ліверпуля (2:2)). Наступного дня півзахисник, права на якого належать Шахтарю, отримав травму.
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"Останні кілька днів були для мене важкими. Я пошкодив коліно під час товариської гри, тому довелося зробити операцію. Я пропущу наступні кілька місяців. Дякую за ваші повідомлення та підтримку, я повернуся сильнішим і кращим. Скоро зустрінемось", – написав Соломон у своєму Twitter.
Нагадаємо, 23-річний ізраїльтянин скористався правилом ФІФА та "заморозив" контракт з Шахтарем, після чого підписав контракт з новачком АПЛ на один сезон.
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