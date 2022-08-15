Соломон встиг зіграє за Фулхем лише один офіційний матч (півгодини проти Ліверпуля (2:2)). Наступного дня півзахисник, права на якого належать Шахтарю, отримав травму.

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"Останні кілька днів були для мене важкими. Я пошкодив коліно під час товариської гри, тому довелося зробити операцію. Я пропущу наступні кілька місяців. Дякую за ваші повідомлення та підтримку, я повернуся сильнішим і кращим. Скоро зустрінемось", – написав Соломон у своєму Twitter.

Нагадаємо, 23-річний ізраїльтянин скористався правилом ФІФА та "заморозив" контракт з Шахтарем, після чого підписав контракт з новачком АПЛ на один сезон.

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