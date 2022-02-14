Півзахисник Шахтаря Манор Соломон повністю відновився після травми, повідомляє офіційний сайт "гірників".

Соломон переніс операцію у США – півзахисник Шахтаря повідомив терміни відновлення

22-річний легіонер повернувся до загальної групи "помаранчево-чорних" і вже провів повноцінне тренування з одноклубниками.

Нагадаємо, Соломон мав хронічні проблеми зі здоров'ям і змушений був лягати під ніж. Операцію провели у США – гравець відновлювався за океаном і в Ізраїлі. Як наслідок, він пропустив перший збір Шахтаря, а на другому – перший тиждень займався індивідуально.

Нагадаємо, у поточному сезоні Манор провів за "гірників" 26 матчів у всіх турнірах, в яких забив 4 голи і віддав 2 результативні передачі. Його контракт з донеччанами розрахований до літа 2023 року і він не має наміру його продовжувати. Transfermarkt оцінює гравця у 18 млн євро.

Трансфери УПЛ зима-2022: міграція з Динамо і Шахтаря в Європу, активізація аутсайдерів – всі переходи