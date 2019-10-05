Соломон пообіцяв несподівану нагороду для Додо за асист у матчі Ліги чемпіонів проти Аталанти

Хавбек Шахтаря Манор Соломон подякував своєму партнеру Додо за вирішальну гольову передачу в матчі другого туру Ліги чемпіонів проти Аталанти.

"Не знаю, як я опинився на позиції для удару. Побачив, що Додо прорвався правим флангом, швидко подивився, де Мораєс і Коноплянка, зрозумів, що нікого в центрі атаки немає. Я побіг туди, а Додо класно обіграв захисника, видав мені чудовий пас.

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Дуже радий, що вдалося завершити. Відзначу грандіозний асист Додо. Щасливий, мені всього 20 років, а це вже другий матч в ЛЧ і перший гол в найсильнішому турнірі світу. Тепер мені потрібно "проставитися" перед Додо, можливо, кілька пляшок пива, якщо він не буде проти", – сказав Соломон в ефірі програми Футбольний формат.

Нагадаємо, саме ізраїльський хавбек забив другий м'яч Шахтаря у ворота Аталанти і приніс перемогу "гірникам" у додатковий час.

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