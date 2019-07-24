Соломон: Перша мета Шахтаря – виграти Суперкубок

Півзахисник Шахтаря Манор Соломон поділився очікуваннями від початку нового сезону.

"Хотілося б, як в минулому році, взяти "золото" чемпіонату і Кубок України. А ще ставимо завдання вдало виступити в Лізі чемпіонів, фінішувавши мінімум другими в групі, щоб вийти у плей-офф. Але перша мета Шахтаря – виграти Суперкубок", – цитує Соломона офіційний сайт Шахтаря.

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До слова, Соломон став гравцем Шахтаря минулої зими, підписавши п'ятирічний контракт з донецьким клубом. У минулому сезоні ізраїльтянин встиг провести 16 матчів у всіх турнірах за "гірників", забивши 1 гол і віддавши одну результативну передачу.

Сезон для Шахтаря почнеться матчем за Суперкубок України 28 серпня в Одесі проти Динамо. У першому турі УПЛ команда Луїша Каштру на виїзді зіграє з Олександрією.

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