"Я мав хронічні проблеми протягом тривалого часу, через які я дуже страждав. І нарешті вдалося з’ясувати, в чому ж причина, й направити мене на операцію до США. Усе минуло добре, я практично відновився і буквально за тиждень повернусь до загальної групи.

"Для них найголовніше – це гроші": Циганик розповів, як два легіонери шантажують Шахтар >

Перша частина відновлення була у США та Ізраїлі, вона передбачала легкі навантаження. Зараз я займаюся з фітнес-тренером клубу. Це дуже важка робота, доводиться багато бігати. Однак, гадаю, за тиждень уже зможу повернутися до загальної групи.

З партнерами не бачились майже два місяці. Завжди відчуваєш щось особливе після такої довгої паузи. Щасливий був знов побачити як партнерів по команді, так і всіх співробітників клубу, тренерський штаб. Уже з нетерпінням чекаю, коли зможу тренуватися разом з ними й насолодитися футболом повною мірою", – цитує Соломона сайт "гірників".

Чинний контракт Манора з Шахтарем розрахований до літа 2023-го, і він не має наміру його продовжувати. У нинішньому сезоні Соломон провів 26 матчів, в яких відзначився 4-ма голами та двома асистами.

Трансфери УПЛ зима-2022: міграція з Динамо і Шахтаря в Європу, активізація аутсайдерів – всі переходи >