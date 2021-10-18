"Перший матч я провів повністю, тому він був складнішим. Дуже втомився в кінці. У другій зустрічі вийшов на заміну, вдалося забити другий м'яч. Задоволений цим досягненням. Думаю, команда добре відіграла у матчі-відповіді, добре зіграла в захисті, здійснила кілька непоганих контратак.

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Тоді перший гол забив Дентінью. Намагалися грати відкрито. Радий допомогти команді. Після зустрічі були дуже щасливі. Моя найбільша мрія – знову двічі обіграти Реал. Звичайно, це буде дуже важко, вони нас добре знають і захочуть взяти реванш за минулорічні поразки.

Зідан провів велику роботу в команді, але зараз там працює Анчелотті. Він справді хороший і дуже досвідчений тренер. Упевнений, гра буде добре організованою, особливо проти нас, особливо через те, що сталося минулого року. Очікуємо на дуже складний матч. Звичайно, хочемо повторити переможний результат", – сказав Соломон в коментарі прес-службі Шахтаря.

Нагадаємо, в ЛЧ 2020/21 "гірники" під керівництвом Луїша Каштру двічі сенсаційно здолали "вершкових" – 3:2 в Мадриді та 2:0 у Києві. Загалом команди зіграли між собою 4 рази, маючи в активі по 2 перемоги.

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