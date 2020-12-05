"Наша мета в цьому сезоні – добре виступити в Лізі чемпіонів. Ми опинилися у дуже складній групі, але докладемо всіх зусиль, щоб вийти в плей-офф. Нам все ще під силу пройти в наступний раунд, але зробити це дуже і дуже складно.

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Хочу допомогти Шахтарю перемогти у всіх турнірах. У Лізі чемпіонів – вийти з групи, в чемпіонаті – завоювати титул. І, звичайно ж, виграти Кубок України. Це головні завдання для нас. Також хочу багато грати і бути більш значущим у збірній Ізраїлю, і з цього року мені це вдається", – наводить слова Соломона Shakhtar News.

До слова, Манор провів 15 матчів у складі Шахтаря у поточному сезоні, записавши до свого активу 4 голи та асист.

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