Сьогодні ізраїльтянин підписав повноцінний контракт з клубом АПЛ і фактично позбавив "гірників" надій заробити бодай щось на його трансфері.

Тоттенхем офіційно підписав Соломона, проігнорувавши погрози Шахтаря

"Хоча я вже давно не грав за Шахтар, сьогодні настав час прощатися. Велика вдячність клубу, моїм партнерам по команді та вболівальникам. Разом ми створили чудові спогади! Бажаю всього найкращого Шахтарю і всім в Україні", – написав Соломон в Instagram.

Нагадаємо, у січні 2019-го Шахтар заплатив Маккабі Петах-Тіква за хавбека 6 млн євро. Соломон оформив 22 голи та 9 асистів у 106 матчах за "гірників". Після початку повномасштабної війни ізраїльтянин скористався дозволом ФІФА і покинув Шахтар. Минулий сезон вінгер провів на правах оренди в Фулхемі, за який забив 5 голів у 24 матчах.

Шахтар не отримав від Тоттенхема жодної компенсації, хоча угода Манора з "гірниками" була розрахована до грудня 2023-го. Керівництво українського клубу погрожувало судовою справою.

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