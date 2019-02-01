Соломон: Непросто адаптуватися до тактики Шахтаря

Новачок Шахтаря Манор Соломон розповів про свою адаптацію в команді.

"Дуже радий і забитому м'ячу, і гольовий передачі, яку віддав партнеру. Але найбільше радий нашій перемозі. Була досить складна погода, не в найкращому стані поле, але треба було грати в будь-якому випадку. Ці труднощі не повинні впливати на нас.

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Чи важко адаптуватися до тактики Шахтаря? Непросто, але весь тренерський штаб допомагає: я провів дві сесії, і мені постійно підказують, яким чином краще переміщатися на поле, як взаємодіяти з партнерами.

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Дві гри в один день? Для мене це вперше, і так, складно, але корисно. Можливо, в першому поєдинку довелося важче, адже я дебютував, тільки звикав до тактики, а вже в другому спарингу було набагато легше. В цілому хороші матчі і підготовка – будемо продовжувати працювати", – цитує Соломона офіційний сайт Шахтаря.