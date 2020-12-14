"Буде цікаво приїхати в Ізраїль і зіграти проти друзів, які у мене є в цій команді. Ще до жеребкування у мене було передчуття, що нам випаде саме Маккабі.

Результати жеребкування 1/16 Ліги Європи – не найгірші суперники Динамо і Шахтаря, топові пари для клубів АПЛ

Якщо Шахтар проведе хорошу гру – з ентузіазмом, з чіткими індивідуальними та командними діями, то немає жодних причин не пройти далі. Однак немає жодних сумнівів, що Маккабі добре підготується і не дозволить нам перемогти легко", – цитує Соломона ONE.

Нагадаємо, сьогодні відбулося жеребкування 1/16 фіналу Ліги Європи. Донецький Шахтар розпочне свій шлях у плей-офф протистоянням проти Маккабі із Тель-Авіва.

"Брюгге виглядає солідніше, ніж Динамо": Мирон Маркевич оцінив жеребкування Ліги Європи і ризикує з прогнозом