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Соломон: Динамо Загреб могло перемогти Шахтар

20:26 291 Читать на русском
Соломон: Динамо Загреб могло перемогти Шахтар
Манор Соломон / фото: ФК Шахтар

Півзахисник Шахтаря Манор Соломон прокоментував нічию із загребським Динамо (2:2) в матчі 3-го туру групового етапу Ліги чемпіонів.

16’ Євген Коноплянка
75’ Додо
 
Дані Ольмо 25’
Міслав Оршіч 60’
16’ Євген Коноплянка
25’ Дані Ольмо
60’ Міслав Оршіч
75’ Додо

"Не думаю, що це хороший результат для нас. Хотіли перемогти вдома. Але Динамо проявило себе краще, вони могли перемагати, як і ми.

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Отримали 2:2, одне очко і три матчі попереду. Потрібно показати надалі максимум", – сказав Соломон в ефірі "Футбол NEWS".

Нагадаємо, Шахтар у Харкові не зміг перемогти Динамо Загреб (2:2). Після трьох турів у групі С лідирує Манчестер Сіті з 9-ма пунктами. Друге у турнірній таблиці Динамо З (4), за ним з такою ж кількістю балів йде Шахтар. Останню сходинку без набраних очок посідає Аталанта.

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Ліга чемпіонів Шахтар Шахтар Динамо Загреб Динамо Загреб Манор Соломон Манор Соломон Шахтар - Динамо Загреб
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