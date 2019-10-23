Соломон: Динамо Загреб могло перемогти Шахтар

Півзахисник Шахтаря Манор Соломон прокоментував нічию із загребським Динамо (2:2) в матчі 3-го туру групового етапу Ліги чемпіонів.

"Не думаю, що це хороший результат для нас. Хотіли перемогти вдома. Але Динамо проявило себе краще, вони могли перемагати, як і ми.

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Отримали 2:2, одне очко і три матчі попереду. Потрібно показати надалі максимум", – сказав Соломон в ефірі "Футбол NEWS".

Нагадаємо, Шахтар у Харкові не зміг перемогти Динамо Загреб (2:2). Після трьох турів у групі С лідирує Манчестер Сіті з 9-ма пунктами. Друге у турнірній таблиці Динамо З (4), за ним з такою ж кількістю балів йде Шахтар. Останню сходинку без набраних очок посідає Аталанта.

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