Соломон: Будемо старатись виграти всі інші матчі проти Динамо в сезоні

Вінгер Шахтаря Манор Соломон прокоментував поразку від Динамо у Суперкубку України.

"Дуже засмучений через поразку. Не хотілося починати сезон з поразки від Динамо в Суперкубку, але нам потрібно продовжувати працювати.

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Нам складно з Динамо, а їм непросто з нами. У нас буде ще багато матчів проти киян в цьому сезоні. В кожній зустрічі буде складно, але ми постараємося виграти всі. Не знаю, що сталося в кінці матчу. Ми вигравали 1:0 і пропустили два м'ячі за три хвилини.

Атмосфера на матчі була дуже гарною. Хотів би, щоб так було кожного разу", – передає слова Манора Соломона Тribuna.com.

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