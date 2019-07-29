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Соломон: Будемо старатись виграти всі інші матчі проти Динамо в сезоні

12:12 47 Читать на русском
Соломон: Будемо старатись виграти всі інші матчі проти Динамо в сезоні
Манор Соломон / Шахтар

Вінгер Шахтаря Манор Соломон прокоментував поразку від Динамо у Суперкубку України.

Суперкубок України
Динамо
2
2 : 1
1
Шахтар
21:00 28:07:2019
завершено
80’ Микита Бурда
83’ Денис Гармаш
 
Алан Патрік 45+3’
45+3’ Алан Патрік
80’ Микита Бурда
83’ Денис Гармаш

"Дуже засмучений через поразку. Не хотілося починати сезон з поразки від Динамо в Суперкубку, але нам потрібно продовжувати працювати.

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Нам складно з Динамо, а їм непросто з нами. У нас буде ще багато матчів проти киян в цьому сезоні. В кожній зустрічі буде складно, але ми постараємося виграти всі. Не знаю, що сталося в кінці матчу. Ми вигравали 1:0 і пропустили два м'ячі за три хвилини.

Атмосфера на матчі була дуже гарною. Хотів би, щоб так було кожного разу", – передає слова Манора Соломона Тribuna.com.

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Динамо Динамо Шахтар Шахтар Суперкубок України Манор Соломон Манор Соломон Динамо - Шахтар
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