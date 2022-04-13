Як повідомлялось раніше, Манор Соломон близький до переїзду на Туманний Альбіон. Переговори між Фулхемом і Шахтарем перебувають на завершальній стадії переговорів.

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За інформацією Daily Mail, 22-річний півзахисник обійдеться лондонцям у 7 мільйонів фунтів стерлінгів.

Нагадаємо, Соломон перейшов у Шахтар у січні 2019 року за 6 млн євро. Його контракт з "гірниками" чинний до 31 грудня 2023 року. Transfermarkt оцінює ізраїльтянина у 18 млн євро (16,2 млн футнтів).

До слова, Фулхем у наступному сезоні знову виступатиме в АПЛ. Наразі "коттеджери" впевнено лідирують у Чемпіоншипі – за шість турів до завершення чемпіонату вони випереджають найближчого переслідувача на 10 очок і мають матч у запасі.

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