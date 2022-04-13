Соломон – в АПЛ: ЗМІ назвали суму, яку може заробити Шахтар за свою зірку
Ізраїльський легіонер "гірників" Манор Соломон обійдеться англійцям значно дешевше.
Як повідомлялось раніше, Манор Соломон близький до переїзду на Туманний Альбіон. Переговори між Фулхемом і Шахтарем перебувають на завершальній стадії переговорів.
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За інформацією Daily Mail, 22-річний півзахисник обійдеться лондонцям у 7 мільйонів фунтів стерлінгів.
Нагадаємо, Соломон перейшов у Шахтар у січні 2019 року за 6 млн євро. Його контракт з "гірниками" чинний до 31 грудня 2023 року. Transfermarkt оцінює ізраїльтянина у 18 млн євро (16,2 млн футнтів).
До слова, Фулхем у наступному сезоні знову виступатиме в АПЛ. Наразі "коттеджери" впевнено лідирують у Чемпіоншипі – за шість турів до завершення чемпіонату вони випереджають найближчого переслідувача на 10 очок і мають матч у запасі.
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