Півзахисник "гірників" Манор Соломон оцінив шанси українців на вихід у плей-офф Ліги чемпіонів після перемоги над командою Зідана (2:0).

"Щасливий знову забити Реалу. Це був прекрасний матч, ми домоглися відмінного результату. Шість очок у двох матчах проти Реала – це мрія, втілена в реальність.

Шахтар – Реал – 2:0 – відео голів і огляд матчу

Тепер у нас є хороший шанс вийти в плей-офф, але нас чекає дуже складна гра з Інтером", – цитує Соломона офіційний сайт УЄФА.

Нагадаємо, у матчі 5-го туру групового етапу Ліги чемпіонів Шахтар на НСК Олімпійський здолав Реал з рахунком 2:0. Перемога дозволила підопічним Каштру набрати 7 очок і піднятися на другу сходинку турнірної таблиці групи В.

Дежавю! Шахтар вдруге прибив Реал і має хороші шанси на плей-офф Ліги чемпіонів