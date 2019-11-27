Соломон – про гол у ворота Манчестер Сіті: Я дуже щасливий – намагаюся стати джокером

Півзахисник Шахтаря Манор Соломон, який забив гол у вчорашньому матчі проти Манчестер Сіті (1:1), поділився своїми емоціями після гри.

"Не думаю, що зможу в повній мірі описати свої почуття зараз. Але я дуже щасливий. Звичайно, це найкращий з варіантів повернутися в гру після травми. Забити гол Манчестер Сіті на Етіхад – приголомшливо.

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Намагаюся стати джокером. Коли я на полі, завжди хочу забивати голи, допомагати Шахтарю здобувати позитивний результат. Дуже радий, що нам це вдалося, і хочу привітати всю команду.

Вважаю, у нас хороші шанси на вихід з групи, але потрібно перемогти або зіграти внічию вдома, що буде непросто зробити з Аталантою. Це дуже сильний суперник. Але шанси пройти далі непогані, і ми зробимо все можливе для цього", – цитує Соломона офіційний сайт "гірників".

Нагадаємо, команда Луїша Каштру наразі посідає 2-е місце у групі С, випереджаючи Динамо Загреб та Аталанту на 1 та 2 очки відповідно. В останньому турі "гірники" 11-го грудня прийматимуть італійську команду. Якщо Манчестер Сіті відбере очки у Динамо Загреб, то для виходу у плей-офф Ліги чемпіонів Шахтарю буде достатньо нічийного результату з бергамцями.

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