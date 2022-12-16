Збірні Аргентини та Франції мають лічені дні, щоб вивчити особливості одне одного перед фіналом Мундіалю.

Головний редактор "Футбол 24" Олег Бабій та його заступник Тарас Котів також обговорили можливі ключі до перемоги у вирішальному матчі ЧС-2022.

Франція доволі потужно проводить турнір, але чи не скористаються аргентинці "солодкою булочкою" на лівому фланзі команди Дешама? Емоційна прощальна битва Мессі стане перевагою чи зайвим тиском для "альбіселесте"? Чи варто випускати Олів'є Жиру в основі? Відповіді на ці та інші питання дивіться у новому відео на нашому YouTube-каналі.

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