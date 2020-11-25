ФІФА обрала 11 найкращих голів 2020 року, які боротимуться за премію Пушкаша.

Повний перелік претендентів з детальним відео опублікований на офіційному YouTube-каналі ФІФА.

ФІФА оголосила 11 номінантів на премію The Best 2020

Серед номінантів виділяються сольний прохід Сон Хин Міна через півполя, розкішна п'ята Луїса Суареса та точний штрафний зі своєї половини у виконанні Кіноньєса. Традиційно не обійшлося без кількох бісіклет. Слід зауважити, що серед 11 номінантів є три представниці жіночого футболу.

Голосування триватиме до 9 грудня, а церемонія вручення в онлайн-режимі відбудеться 17-го. Минулого року премію Пушкаша виграв нападник Дебрецена Даніель Жорі.

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