Солігорський Шахтар звільнив тренера – Вернидуб претендує на вакантну посаду

Солігорський Шахтар та головний тренер Сергій Ташуєв припинили співпрацю за обопільною згодою.

Білоруський клуб подякував 60-річному російському фахівцю і його тренерському штабу за роботу. Виконувачем обов'язків головного тренера призначений Сергій Никифоренко, інформує офіційний сайт Шахтаря.

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Нагадаємо, нещодавно з'явилася інформація, що новим головним тренером білоруського клубу стане Юрій Вернидуб. Український фахівець не став заперечувати ймовірність своєї роботи в Шахтарі.

Зазначимо, що в поточному чемпіонаті Білорусі солігорський Шахтар посідає третє місце, поступаючись лише Динамо Брест та БАТЕ.

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